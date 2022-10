‘Italiaanse ‘Ndrangheta-verdachte werkte ook via Nederland’

Connect on Linked in

In de Zuid-Spaanse badplaats Fuengirola is op 11 oktober de voortvluchtige Italiaan Mario Palamara (53) opgepakt. De man wordt ervan verdacht op zeer grote schaal en internationaal in cocaïne te hebben gehandeld voor de Calabrese maffia-organisatie ‘Ndrangheta. Hij wordt verdacht van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie (in maffia-verband), witwassen van geld, corruptie en valsheid in geschrifte.

Valse identiteit

De politie brengt Palamara in verband met de voorbereiding van cocaïnetransporten van Colombia naar Italië. In de ‘Ndrangetha wordt hij gerekend tot de Morabito-clan, maar hij werkte ook voor andere clans, die hem toevertrouwden om deals te maken met cocaïneleveranciers in Zuid-Amerika. In Italië heeft de recherche voor hem de bijnaam “super-broker” gebruikt. Bij de arrestatie bood Palamara volgens de Spaanse politie stevige weerstand. Hij identificeerde zich met een valse Italiaanse identiteit. Hij werd al enige jaren gezocht.

Livorno

De transporten werden meestal met zeecontainers naar Europa vervoerd. Hij zou rechtstreeks betrokken zijn geweest bij 800 kilo cocaïne die in Livorno, Italië, in beslag werd genomen. Hij werkte vooral op de haven van Livorno, aldus de politie. Daar nam de politie cocaïne in beslag die in een reeks koelcontainers was aangevoerd.

Voor die zaak was het parket van Florence naar hem op zoek. In Catanzaro liep het onderzoek “Molo 13”, naar een cocaïne-lijn die via Nederland liep.

In het bewijs spelen door de politie leesbaar gemaakt berichten een rol, mogelijk van Sky-ECC of EncroChat.

De Morabito-clan heeft in Italië onder meer stevige greep op de cocaïnehandel in Milaan en Turijn. Deze zomer werd Rocco Morabito door Brazilië uitgeleverd in een groot onderzoek naar handel in cocaïne.