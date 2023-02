Italië: cokesmokkel in Parmezaanse kaas en geïmporteerd uit Nederland

Connect on Linked in

De Guardia di Finanza in Turijn heeft in Italië een criminele organisatie ontmanteld die zich bezighield met grootschalige cocaïnehandel in de provincies Turijn en Asti, met vertakkingen in Lombardije, Veneto, Toscane, Sicilië en Sardinië. Daarbij zijn tien arrestaties verricht en werd ruim 100 kilo cocaïne in beslag genomen, die verborgen zat in rondes Parmezaanse kaas.

Albanees

De Italiaanse militaire politiedienst Guardia di Finanza begon het onderzoek naar de organisatie in de eerste maanden van 2022. De groep werd geleid door een 37-jarige Albanees met “topmanagementfuncties” en negen medeverdachten, die vooral opereerde in Piemonte en met vertakkingen ook in andere Italiaanse regio’s.

Import uit Nederland

Uit onderzoek van de opsporingsinstanties bleek dat de criminele organisatie zich bezighield met grootschalige drugshandel in binnen- en buitenland. Het netwerk kocht grote hoeveelheden cocaïne uit het buitenland, voornamelijk uit Nederland, en vervoerde deze met opleggers naar Italië. De drugs werden vervolgens opgeslagen op opslaglocaties, voornamelijk in Piemonte en andere delen van Noord-Italië. De distributie vond plaats in verschillende Italiaanse regio’s, via koeriers en met behulp van een groot wagenpark.

Zeer zuivere coke

Tijdens het onderzoek werden enkele drugstransporten onderschept, waaronder 100 kilo zeer zuivere cocaïne in een camper en 25 kilo zeer zuivere cocaïne verborgen in vijf wielen grana padano/Parmezaanse kaas. De geschatte straatwaarde van drugs ligt volgens de autoriteiten op minstens 20 miljoen euro.