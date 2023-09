Jaar cel voor verkoop vuurwapens op Telegram

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft vier mannen uit Amersfoort veroordeeld voor wapenhandel via Telegram. Twee van de mannen waren de aanbieders en de andere twee de verkopers. Het tweetal dat de wapens aanbood kreeg één jaar gevangenisstraf, ze zijn ook schuldig aan diefstal van vuurwapens. De rechtbank legt de andere twee deels voorwaardelijke gevangenisstraffen én taakstraffen op. De zaak werd opgelost doordat rechercheurs deelnamen aan de Telegram-groep waar de wapens werden aangeboden.

Industrieterrein

In die groepsapp werden wapens en munitie aangeboden. Agenten gingen op zo’n aanbod in en kwamen uiteindelijk tot een deal. Eind augustus 2022 vond de overdracht van de wapens plaats op een industrieterrein in Amersfoort. Vlak nadat de agenten de wapens ontvingen en het geld aan de verdachten gaven, werd één van die verdachten direct aangehouden.

Via telefoongegevens kwamen ook de andere drie verdachten in beeld. Op grond van hun onderlinge berichtenverkeer werd duidelijk dat een 25- en een 23-jarige verdachte de leiding hadden en de twee jongere verdachten van 19 en 20 jaar aanstuurden.

Daarna bleek dat de twee verdachten met een leidinggevende rol ook te linken waren aan de diefstal van wapens en munitie uit een woning in Hoevelaken, begin augustus 2022. De rechtmatige eigenaar van deze wapens had een vergunning. Hij herkende de verhandelde wapens. De telefoons van de verdachten hadden in de nacht van de diefstal contact met een gsm-mast dicht bij het betreffende huis in Hoevelaken.

Rechte pad

De officier van justitie eiste een 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen de hoofdverdachten, maar de rechtbank vindt dat niet genoeg. De rechtbank ziet bij hen weinig motivatie om het rechte pad op te gaan. Daarom krijgen ze geen voorwaardelijke straf.

De andere twee verdachten worden veroordeeld tot celstraffen van 177 dagen waarvan 90 voorwaardelijk en 8 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Zij hoeven niet terug naar de gevangenis, maar moeten wél allebei een taakstraf uitvoeren.