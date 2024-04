Jaar later weer zware explosie in zelfde Amsterdamse portiek

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaatsgevonden. De brand die hierdoor ontstond is geblust. Er raakte niemand gewond. Ook zijn er geen verdachten aangehouden. Vorig jaar vond er in hetzelfde flatgebouw ook al een explosie plaats bij dezelfde ingang.

Beeld: aan het John Lockehof in Amsterdam Nieuw-West vond vannacht een ontploffing plaats. Dit gebeurde ook vorig jaar al (foto: Mizzle Media / Mexx van der Leeuw)

Brand

De ontploffing gebeurde rond twee uur vannacht aan het John Lockehof in Amsterdam Nieuw-West, bij de ingang van een appartementencomplex. Als gevolg ervan ontstond er een felle brand. De brandweer wist die brand snel te blussen. Een aantal bewoners werd uit de flat gehaald.

De zogenaamde teamleider explosieven veiligheid kwam te plaatse. De politie doet verder onderzoek naar de brand en de explosie.

Zelfde adres

In maart vorig jaar vond ook een explosie plaats op hetzelfde adres, waarbij een deur en een aantal ramen zwaar beschadigd raakten. Het ging toen om dezelfde ingang van de laagbouwflat. Vorig jaar noemden de bewoners na de ontploffing de forse criminaliteit in de buurt, en het feit dat er veel onderverhuur is, waardoor men nooit echt weet wie er in het complex woont.