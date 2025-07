12 juli 2025

Jan Boellaard maakt rondje Heineken-ontvoering (VIDEO)

Heineken-ontvoerder Jan Boellaard schreef samen met zijn broer George drie boeken over zijn criminele jongensjaren, die tot een hoogtepunt kwamen in de Heineken-ontvoering. Recent verscheen een minidocu door YouTube-journalist Sven van der Meulen over een rondgang die Boellaard maakte langs de locaties waar het in 1983 allemaal gebeurde.