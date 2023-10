Jan Stoffers: het ‘monster van Assen’

Connect on Linked in

Jan Stoffers (1954) pleegde voor zover bekend slechts één moord, maar heeft het profiel van een seriemoordenaar. Het is een geluk dat het bij die ene moord op de 7-jarige Chanel-Naomi Eleveld, op 22 juli 1999, is gebleven. Een ongeluk is dat die moord voorkomen had kunnen worden.

Het meisje was door Stoffers weggelokt uit een zandbak in Assen. Ze kenden elkaar, hij woonde even verderop in de straat. Hij hield het meisje nog twaalf uur lang in leven. Toen Chanel-Naomi bij het vallen van de avond spoorloos was, wist haar broertje te vertellen dat ze met Jan Stoffers had gesproken bij de zandbak. ‘Leuke hond heb jij’, had Stoffers gezegd.

Bij het horen van de naam Jan Stoffers hadden bij de politie direct de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Stoffers was al eens eerder veroordeeld voor een ernstig zedenmisdrijf. Maar de alarmbellen gingen bij de politie niet af. Ook waren er meldingen van huiselijk geweld bij Stoffers thuis geweest. Ondanks dat bekend is dat seksuele roofdieren graag vlak bij huis opereren, werd niet gecheckt of er misschien zo iemand in de buurt woonde.

Een paar huizen bij de radeloze ouders vandaan verkrachtte Stoffers het meisje tien keer. Tussendoor knevelde hij haar en sloot hij haar op in een kast. Hij liet eten bezorgen en liet het zich smaken. De volgende ochtend zette hij het meisje onder een koude douche en begon haar te vermoorden. Eerst met blote handen, daarna pakte hij een sjaaltje. Hij dumpte het lichaam in een kruipruimte onder zijn huis.

In 2000 werd Stoffers (bijnaam ‘Het monster van Assen’) veroordeeld tot levenslang voor verkrachting en moord op Chanel-Naomi, en ook voor verkrachtingen van zijn vrouw en een prostituee.

Begin 2023 werd een petitie gestart tegen de mogelijke vrijlating van Stoffers. Het Adviescollege Levenslanggestraften beoordeelt zijn vrijlating nu en nabestaanden willen voorkomen dat de moordenaar en verkrachter op vrije voeten komt.