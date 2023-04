Jaren cel geëist tegen Almeerder voor groothandel in medicijnen

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Lelystad vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist tegen de 24-jarige Shane A. uit Almere. Hij wordt verdacht van grootschalige handel in medicijnen. In zijn schuur werden op 3 november 2022 ongeveer 600 liter oxycodon en bijna 6.000 pillen aangetroffen.

Anonieme tip

De politie kwam de twintiger eind vorig jaar op het spoor na een anonieme melding. Daarna werden bij de schuur van Shane A. in Almere in korte tijd meerdere verdachte voertuigen geobserveerd. Bij een doorzoeking stuitten de agenten vervolgens op een enorme hoeveelheid medicijnen en drugs. Volgens de officier van justitie kon het busje van de politie de hoeveelheid ‘bijna niet aan, zo zwaar was het bij elkaar’.

Enorme voorraad

In de schuur stonden onder andere dozen met flessen vloeibare medicatie, met daarin in totaal bijna 600 liter oxycodon, een sterke pijnstiller. Ook zijn er duizenden pillen aangetroffen, waaronder 3.331 pillen methylfenidaat (voor de behandeling van ADHD), 137 pillen fentanyl, 1.020 pillen lorazepam, 557 ampullen morfine en 912 pillen xanax. Daarnaast lagen er in de schuur ook 100 gram hasj, 100 gram wiet en vijf gripzakjes met cocaïne.

Het OM acht bewezen dat A. de medicijnen niet alleen in bezit had, maar er ook in handelde. Dit blijkt onder andere uit onderzoek naar de financiën van de Almeerder en uit verklaringen van verschillende afnemers.

Potentieel dodelijk

Volgens justitie heeft A. door te handelen in deze medicijnen grote risico’s genomen.

‘De middelen zijn niet alleen zeer verslavend, maar ook zeer gevaarlijk om buiten recept en zonder toezicht van een arts en apotheker te gebruiken. Dit is potentieel dodelijk’, aldus de officier van justitie.

Daarnaast noemt het OM ook de hoeveelheid aangetroffen medicijnen ‘zeer zorgwekkend’.

‘Meneer had onder andere 600 liter oxycodon in zijn schuurtje. Een dosering is maximaal 5 tot 10 milliliter. Met zijn voorraad kon hij dus een hele stad voorzien.’

Het OM rekent A. zijn roekeloze gedrag dan ook zwaar aan.

‘De verdachte heeft kennelijk uitsluitend oog gehad voor zijn eigen gewin. Hij heeft de risico’s van die middelen voor de gezondheid van de gebruikers op de koop toegenomen’, aldus de officier van justitie.

Het OM eist vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk tegen Shane A. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.