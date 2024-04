Jarenlange celstraffen geëist voor ontvoeren en beroven collega

Connect on Linked in

Het OM eist 4,5 jaar gevangenisstraf tegen een man die wordt verdacht van het ontvoeren en beroven van zijn eigen collega, samen met enkele mededaders. ‘Je doet alles wat ik zeg, anders vermoord ik je.’

Ontvoerd

Een Engelsman werd op 1 oktober 2021 in Hoorn ontvoerd en onder bedreiging van een pistool gedwongen om zijn crypto-wallet te openen. Zijn belagers namen omgerekend €186.000,- (de daglimiet) aan crypto-valuta van het account van het slachtoffer weg.

Later bleek uit onderzoek dat een collega die wist dat het slachtoffer een aardig vermogen aan crypto-coins had het brein achter de ontvoering en beroving was. De inmiddels 38-jarige man uit Breda verscheen donderdag voor de rechter in Alkmaar. Samen met drie andere verdachten: een 22-jarige man uit de gemeente Breda, een 30-jarige man uit Rotterdam en een 41-jarige man uit Zevenaar.

Een vijfde verdachte is nog voortvluchtig. De officier van justitie eiste tegen de 38-jarige man vierenhalf jaar gevangenisstraf, tegen de 30-jarige man drieënhalf jaar en tegen de 22-jarige man drie jaar. Voor de 41-jarige man werd vrijspraak gevraagd.

Pistool

Het slachtoffer liep vrijdag 1 oktober even na 07.00 op een parkeerplaats op de Westerdijk in Hoorn en wilde in zijn auto stappen om naar zijn werk te gaan. Een man stapte op hem af en vroeg hem in het Engels naar de parkeertarieven. Toen hij antwoord gaf, trok de man een pistool en richtte het op het hoofd van het slachtoffer. ‘Je doet alles wat ik zeg anders vermoord ik je. Ga in je auto zitten’.

Ondertussen kwamen nog twee mannen aanlopen en het slachtoffer werd achterin zijn auto geduwd. Aan weerszijden van het slachtoffer ging iemand zitten, één van hen duwde een wapen tegen zijn ribben en de ander dwong hem zijn twee telefoons af te geven. Een derde man nam plaats achter het stuur en begon te rijden. Op camerabeelden is te zien dat de auto van het slachtoffer om 07.11 wegreed, met daar vlak achteraan een andere auto.

Code

De man die rechts van het slachtoffer zat, bond ondertussen zijn polsen vast met tie-wraps en dwong hem via gezichtsherkenning zijn iPhone te openen. Hij moest de beveiligingsinstellingen aan de iPhone aanpassen en de toegangscode van de crypto-app op zijn telefoon geven, zodat de dader toegang had. Hij stapte vervolgens uit de auto en liep naar een andere auto. Het slachtoffer werd geblinddoekt en moest op de achterbank gaan liggen, terwijl de man met het pistool hem vasthield zodat hij niet overeind kon komen.

Na ongeveer 45 minuten rijden stopte de auto en verlieten de andere twee mannen het voertuig. Het slachtoffer hoorde kort daarna een andere auto wegrijden. Hij bleef vastgebonden en geblinddoekt achter in zijn auto aan de Riethoornweg in Middelie. Uiteindelijk wist hij zichzelf te bevrijden, waarna hij naar zijn werk reed, alwaar de politie werd gewaarschuwd.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek waarbij de zendmastgegevens nabij de parkeerplaats in Hoorn en nabij de Riethoornweg in Middelie werden opgevraagd. Daar volgde drie belangrijke telefoonnummers uit, die (naar later bleek) alleen gebruikt werden voor het strafbare feit. De telefoons werden een dag voor de overval geactiveerd in de woonomgeving van twee van de verdachten. Vier van de verdachten bleken zich op dat moment in hetzelfde zendmastgebied te bevinden.

Verder onderzoek wees uit dat één van de telefoons te linken was aan de 38-jarige verdachte. Deze man was al door het slachtoffer genoemd omdat hij hem, zijn collega, over zijn bitcoin-activiteiten had verteld, hoe je cryptovaluta kan kopen en hoe je hierin handelt.

De 38-jarige man bleek op de dag van de ontvoering om 3.44 uur te zijn gaan rijden naar Zevenaar waar de 41-jarige man woont en daarna naar Hoorn. Hij bleek ook nabij de auto waarin het slachtoffer zat te zijn geweest. Volgens het OM heeft de 38-jarige man die nacht de 41-jarige man opgehaald en zijn zij samen naar Hoorn gereden waar zij de andere drie verdachten ontmoetten.

Verkenning

Uit het onderzoek volgde verder dat de verdachten de maand voor de roof vier keer, steeds in verschillende samenstellingen, op voorverkenning zijn geweest vanuit Rotterdam naar Noord-Holland, waar zij niks te zoeken hadden. De laatste voorverkenning was een dag voor de overval. Drie van de verdachten reden toen van Rotterdam naar de parkeerplaats in Hoorn. De 38-jarige man en de voortvluchtige verdachte kunnen op de plaats delict worden geplaatst. Het onderzoek wijst duidelijk uit dat de verdachten voor en tijdens het delict veelvuldig contact met elkaar hadden en samen verschillende reisbewegingen hebben gemaakt richting het woonadres van het slachtoffer en de parkeerplaats waar hij van zijn vrijheid werd beroofd.

Onderzoek wees ook uit dat de verdachten na de bewuste dag een totaal bedrag aan bitcoins kregen bijgeschreven dat overeenkomt met het bedrag dat van het slachtoffer werd ontnomen. Het meest kreeg de 38-jarige man bijgeschreven. Drie van de verdachten openden op 1 oktober, binnen zes minuten van elkaar, een bitcoin-account. Wat verder opvallend is, is dat het slachtoffer die bewuste dag gelijk in het Engels werd aangesproken.

Vrijspraak

Voor de 41-jarige verdachte vraagt het OM uiteindelijk toch vrijspraak omdat niet bewezen kan worden dat hij die 1 oktober daadwerkelijk bij de 38-jarige man instapte toen hij langs zijn huis reed.

Voor wat betreft de andere drie verdachten komt het OM wel tot een bewezenverklaring. Alle drie de mannen hebben meegedaan in voorverkenningen, op de dag van het incident en hebben meegedeeld in de buit.

Voordat het slachtoffer werd geblinddoekt, kon hij de daders (die wel hun gezicht bedekt hadden) zien. Het signalement dat hij geeft, komt overeen met dat van de verdachten. De 38-jarige man is volgens het OM het brein achter de ontvoering: hij kende het slachtoffer, wist van zijn succesvolle cryptohandel en ontving uiteindelijk veruit het grootste deel van de buit. Hij was niet zelf aanwezig in de auto waarin het slachtoffer werd ontvoerd omdat het slachtoffer hem dan gelijk herkend zou hebben.

Schade

Het slachtoffer wil een schadevergoeding van de mannen van ruim €197.000,-. Dit gaat om materiële schade: het buitgemaakte bedrag aan crypto-valuta en zijn telefoon en daarna immateriële schade. Wat betreft het OM kan die schadevergoeding volledig aan het slachtoffer worden toegewezen. Daarnaast moeten de drie verdachten het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de staat terugbetalen. Dit zal met het bedrag dat aan het slachtoffer wordt betaald worden verrekend zodat er geen sprake zal zijn van dubbel ontnemen.

Vertrouwen beschadigd

Het leven van het slachtoffer is na 1 oktober 2021 voorgoed veranderd. Zijn vertrouwen in de mensheid is beschadigd; dat een collega hem dit kon aandoen. De daders hadden hem voor het incident in de gaten gehouden en wisten waar hij woonde, wat zijn gewoontes waren en kenden zijn financiën. Het maakt dat hij tot op de dag van vandaag angstig is en Nederland heeft verlaten, zijn werk en gezin achterlatend.

De verdachten waren goed voorbereid en het slachtoffer werd met een wapen bedreigd en vastgebonden. Hij heeft een uur lang doodsangsten moeten doorstaan.

De verdachten hebben tot op de dag van vandaag geen verantwoording willen afleggen. Het OM vindt daarom een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats. Tegen de hoofdverdachte eiste de officier van justitie vierenhalf jaar gevangenisstraf, tegen de 30-jarige man drieënhalf jaar gevangenisstraf en tegen de 22-jarige verdachte drie jaar gevangenisstraf, bij allemaal met aftrek van het voorarrest.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM