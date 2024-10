Jerrycans met chemicaliën in Maarheeze, mogelijk link met eerder opgerold drugslab

De vondst heeft vermoedelijk te maken met de productie van synthetische drugs. Omroep Brabant schrijft dat het pand om de hoek ligt van het drugslab dat op 17 augustus werd ontdekt in een bedrijfspand aan het Rondven in Maarheeze.

Het lab was op dat moment niet in werking en er was niemand aanwezig. Wel werd toen ’s middags een 28-jarige man uit Budel als verdachte aangehouden. Bij de doorzoeking van zijn woning werden meerdere gegevensdragers en wapens in beslag genomen. Of de vandaag aangetroffen chemicaliën in de loods gelinkt kunnen worden aan het eerder ontmantelde drugslab, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerder van de politie is het ‘nog te vroeg voor conclusies’, zo schrijft Omroep Brabant.