Jeugddetentie en tbs opgelegd voor doden Haagse snackbarhouder

De rechtbank in Den Haag heeft donderdag drie minderjarigen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dood van een Haagse snackbarhouder. Ze krijgen jeugddetentie opgelegd en jeugd-tbs.

Geweld

De rechtbank heeft drie verdachten (twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17) veroordeeld voor hun aandeel in het forse geweld tegen een snackbareigenaar en zijn vrouw in Den Haag, waarbij de 15-jarige verdachte snackbarhouder You Wei Chen (39) dodelijk heeft gestoken.

Dat gebeurde op 27 januari 2023. De eigenaar van cafetaria Houtwijk werd rond 21.00 uur doodgestoken op het Dr. H.E. Van Geldererf in Den Haag, vlakbij zijn huis. Vlak voor de steekpartij werden hij en zijn vrouw geslagen en geschopt. Dat gebeurde na een ruzie op de parkeerplaats bij een supermarkt, schrijft RTV West.

Het 15-jarige meisje krijgt jeugddetentie opgelegd van 12 maanden, het 17-jarige meisje jeugddetentie van 10 maanden en de 17-jarige jongen jeugddetentie van 6 maanden. De verdachten krijgen daarnaast de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd en moeten gezamenlijk een schadevergoeding van ruim 96.000 euro betalen aan de nabestaanden.

Incidenten

In de coronaperiode hadden de snackbareigenaar en zijn vrouw te maken met enkele incidenten met jongeren uit de wijk. Bij onenigheid over de coronapas gooiden jongeren met eten en werd het echtpaar geslagen. Het 15-jarige meisje gooide in de zomer van 2022 uit boosheid omdat ze de zaak werd uitgestuurd een fles, die maar net de frituurpan miste.

Op 27 januari 2023 kwamen de twee meisjes het echtpaar buiten tegen bij een parkeerplaats in Houtwijk. De 15-jarige sprak de twee aan. Het echtpaar ging de confrontatie uit de weg door niet te reageren en een andere weg te kiezen om niet langs de verdachten te hoeven lopen. Daarna zochten de twee verdachten opnieuw de confrontatie op. Vanaf dat moment heeft het 17-jarige meisje drie filmpjes gemaakt. Daarop is onder andere te zien dat de 15-jarige verdachte de eerste was die fysiek handelde door een beweging te maken naar de telefoon van de vrouw van de snackbarhouder. Hierna is de situatie geëscaleerd.

Gestoken

In welke volgorde de geweldshandelingen precies zijn verricht, is niet vast komen te staan, meldt de rechtbank donderdag in een bericht. ‘Wel is duidelijk dat de 17-jarige jongen zich kort na de start van de escalatie bij de twee medeverdachten heeft gevoegd en hij samen met hen geweld heeft gepleegd tegen de snackbareigenaar. Het slachtoffer is geduwd, geslagen, gestompt, getrapt en geschopt tegen hoofd en lichaam. De 15-jarige verdachte heeft het slachtoffer hierbij drie keer met een mes gestoken: eenmaal in zijn borst en tweemaal in zijn rug. Hij is dezelfde avond in het ziekenhuis overleden.’

Ook is door de twee meisjes geweld gebruikt tegen de vrouw. De drie verdachten werden de ochtend na het incident aangehouden. De 15-jarige heeft bekend het slachtoffer te hebben gestoken.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat het 15-jarige meisje zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweld en doodslag op de snackbareigenaar. Zonder een voor de rechtbank begrijpelijke aanleiding heeft ze de snackbareigenaar dodelijk gestoken.

De twee medeverdachten hebben het slachtoffer niet gestoken en zijn dus niet verantwoordelijk voor zijn dood, maar hebben wel een bijdrage geleverd aan al het gepleegde geweld. Door daar aan mee te doen, hebben ze de kans vergroot dat het uit de hand zou lopen. Zij worden veroordeeld voor openlijk geweld tegen de snackbareigenaar. Het 15-jarige meisje en het 17-jarige meisje worden daarnaast veroordeeld voor openlijk geweld tegen zijn vrouw.

‘De dood van het slachtoffer vormt voor de nabestaanden een onherstelbaar verlies’, aldus de rechtbank. ‘Uit de verklaring die namens de weduwe op de terechtzitting is voorgelezen, blijkt hun grote verdriet. Haar man betekende veel voor de mensen om hem heen, in het bijzonder voor haarzelf en hun twee kinderen. Het is voor hen niet te bevatten dat zij hun man en vader op deze manier hebben moeten verliezen.’

Strafmaat

Het 15-jarige meisje heeft tijdens de zitting niet of nauwelijks enig oprecht berouw getoond voor het leed dat zij heeft veroorzaakt. Ook heeft de rechtbank met onbegrip en afkeuring kennisgenomen van de inhoud van de heimelijk opgenomen gesprekken tussen haar en het 17-jarige meisje, waarin met de grootste minachting over het incident en de slachtoffers wordt gesproken.

Vanwege haar leeftijd is het jeugdstrafrecht van toepassing. Dat heeft een sterk pedagogisch karakter, gericht op gedragsverandering om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. Ze krijgt de maximale jeugddetentie van 12 maanden en een PIJ-maatregel opgelegd.

De rechtbank veroordeelt de verdachten daarnaast tot het betalen van schadevergoedingen aan de nabestaanden. Zo moeten ze de weduwe ruim 56.000 euro betalen en hun twee kinderen allebei 20.000 euro.

Andere feiten

Het 17-jarige meisje wordt naast haar aandeel in het geweld tegen het echtpaar, ook veroordeeld voor poging doodslag op de ex-vriend van haar moeder door hem met een mes in zijn rug te steken. Het slachtoffer is daarbij ernstig gewond geraakt. Ook zij wordt volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. Ze krijgt jeugddetentie van 10 maanden en een PIJ-maatregel opgelegd.

De 17-jarige jongen wordt naast het geweld tegen de snackbareigenaar, ook veroordeeld voor het plegen van vier telefoondiefstallen. Hij maakte via Marktplaats afspraken met latere slachtoffers, waarna een medeverdachte hun telefoon afpakte en wegrende. Hij is eerder veroordeeld voor strafbare feiten en liep nog in twee proeftijden die hij kreeg opgelegd bij eerdere veroordelingen. Hij krijgt 6 maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel opgelegd.