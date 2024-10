8 oktober 2024

John Jansen: van de Juliet-bende naar Sinterklaas

Omdat John Jansen de hoofdverdachte was van een bende Brabantse criminelen die geweld niet schuwde noemde de politie de groep de Juliet-bende. Rondom Jansen kreeg de recherche een rijk geschakeerde groep in beeld, met onder meer een ministerszoon en een oud-politieman die nog bij een soort arrestatieteam had gewerkt. In de jaren negentig vervolgde justitie de bende voor onder meer afpersing, xtc-handel, gijzelingen, ontvoeringen en ripdeals. Sommige slachtoffers werden flink mishandeld, schreef de recherche in de politiedossiers en er zouden zelfs lichaamsdelen zijn afgesneden en opgestuurd om druk te zetten. Ook zou er iemand achter een auto zijn voortgesleept. Jansen was in de ogen van het Openbaar Ministerie de hoofdverdachte.