‘Jonge Camorra zit op TikTok’ (VIDEO)

Jonge “Camorristi” zitten veel op TikTok via Facebook. VICE Italië hield een paar maanden de hashtags, liedjes en gebruikers in de gaten. Oudere clanleden hebben hun voorbeeld gevolgd, aldus VICE.

Levenstijl

Camorra is de verzamelnaam voor mafia uit de provincie Campanië waarvan Napels de hoofdstad is.

Jonge Camorristi zouden TikTok gebruiken om hun levensstijl te laten zien maar ook om zichzelf in de kijker te spelen bij figuren hoger in de hiërarchie. Dat is opvallend omdat toetreden tot de hogere rangen van die netwerken traditioneel alleen mogelijk was via familiebanden of andere nauwe persoonlijke banden. Bovendien is het niet in overeenstemming met de gebruikelijke stijl van het hanteren van een low profile.

Ja ik zit vast

In mei van dit jaar trok in Italië een video met als soundtrack een liedje van Tommy Riccio, (Sì Sto’ Carcerato – Ja ik zit Vast) de aandacht van TikTok, het werd verwijderd. Het lied gaat over het lijden tijdens de opsluiting. Het nummer past in een populaire Napoliitaanse muziekstijl waarmee soms criminaliteit wordt verheerlijkt (de stijl is een verre nazaat van het traditionele Napolitaanse levenslied). Opvallend bij deze video was dat de politie vaststelde dat het was opgenomen in de zwaarbeveiligde vleugel van de Avellino-gevangenis, 50 kilometer ten oosten van Napels. Dat is een afdeling waar zeer zware Camorra-gevallen zitten.

Clans

De Camorra is een criminele organisatie die vooral doet aan drugs- en mensenhandel maar ook omzet maakt met illegale bouwcontracten en afvalverwijdering in Campanië. De Camorra is georganiseerd in kleine hiërarchische clans, geleid door families is bepaalde territoria. Clans worden genomen naar hun gebied en naar hun familienaam.

Sinds het begin van de jaren 2000 is het aantal arrestaties van oudere clanleiders toegenomen. Daardoor schuiven kinderen en jongvolwassenen door in de Camorra. Die jongeren gebruiken vaak muziek en sociale media, net als gewone jongeren, maar ze zenden veel uit over hun criminele leven, en over wapens, tatoeages, auto’s, motoren en luxe artikelen. Die filmpjes en de gebruikte liedjes of raps zijn in het lokale dialect. Veel gebruikte emojis zijn de leeuw, de ketting of het zwarte hart.

Ook ogen-emoji is populair, een verwijzing naar het Napolitaanse gezegde: ‘hij die het spel kent, blijft stil.