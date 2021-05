‘Jonge Colombianen geronseld voor coke dealen in Madrid’ (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje zegt de politie een netwerk te hebben opgerold dat jonge Colombianen onder valse voorwendselen naar Spanje liet komen om he vervolgens in te zetten als koerier om cocaïne op bestelling te leveren. Er zijn 39 arrestaties verricht. “Telecoca” worden in Spanje de dealers genoemd die pakjes cocaïne aan huis brengen. De organisatie had volgens de politie Madrid opgedeeld in 20 “rayons” met callcenters van waaruit de koeriers met coke uit werden gestuurd.

Mooie toekomst

De Colombianen werd een mooie toekomst in Spanje voorgespiegeld. Eenmaal in Madrid kregen te te horen dat ze een schuld hadden en dat ze in de “telecoca” moesten gaan werken voor hun geld. In Colombia werden jongeren uitgezocht in stadsdelen of regio’s waar de bevolking moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

In Madrid werd voor huisvesting en een mobiele telefoon gezorgd. Daarna werden gedreigd dat ze de kosten hiervan en de vliegreis terug moesten betalen, anders zou hun familie in Colombia gevaar lopen. In sommige gevallen werden huwelijken gearrangeerd om de verblijfspapieren in Spanje in orde te krijgen.

Openbaar vervoer

Het dealernetwerk was goed georganiseerd, aldus de Spaanse politie. De jongeren (“peladitos”, kaal of geschild) kregen een scooter of reisden met het openbaar vervoer. Sommigen kregen een valse werkgeversverklaring waardoor ze tijdens de lockdown op straat en in het openbaar vervoer konden reizen. Door de opdeling in 20 rayons kon de cocaïne snel worden geleverd.

De politie deed deze week twaalf invallen in Madrid. Er is twee kilo cocaïne in beslag genomen en ruim 100.000 euro cash, naast een boekhouding en administratie. Ongeveer 50 mobiele telefoons werden in beslag genomen.

De politie zegt de hoofdverdachte te hebben opgepakt en ook de mensen die cocaïne versneden in verpakten. De onderzoeksrechter heeft elf mensen in voorlopige hechtenis geplaatst.