Jonge criminelen vallen terug door te kort aan jeugdhulp

De tekortschietende hulp aan jongeren die in de criminaliteit belanden, kan er de oorzaak van zijn dat zij vaker de fout ingaan. Dat stellen kinderrechters en deskundigen.

Foto: justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda

Niet op tijd

De overheid slaagt er niet in jeugdhulp die door de rechter is voorgeschreven, op tijd en op maat te bieden. Die hulp is vaak niet beschikbaar, of er zijn wachtlijsten van enkele maanden tot een jaar. Dit komt onder meer door personeelsproblemen.

Hierdoor kunnen jonge criminelen terugvallen in hun gedrag en worden er meer slachtoffers gemaakt. Dat meldt de NOS vandaag, naar aanleiding van een bericht van Nieuwsuur.

Uitvoeren

Kinderrechter Susanne Tempel zegt erover: ‘In de wet staat dat de hulp die door een rechter is opgelegd, uitgevoerd moet worden. Daar mogen wachtlijsten en andere personeelsproblemen niet bij in de weg staan.’

Rechters moeten volgens Tempel nu vaak kiezen voor jeugdhulp die het snelst beschikbaar is in plaats van voor de meest passende behandeling: ‘Vaak wordt in het advies aan ons al niet meer beschreven wat de beste optie is. Je bent aan het zoeken naar wat second best is. Of zelfs een derde optie. Alles om maar te zorgen dat de hulp zo snel mogelijk gaat starten.’

Effect

De wachtlijsten hebben een groot effect op de jeugdige delinquenten, zegt Diana Sardjoe van ‘De Moeder is de Sleutel’ tegen Nieuwsuur. Ze richtte deze steunorganisatie op nadat haar zoon in de criminaliteit belandde. ‘De jongeren worden wantrouwig. Ze krijgen steeds meer weerstand. Ze verliezen gewoon het vertrouwen in de instanties, maar ook in de overheid.’

Sardjoe ziet het op straat misgaan. ‘We kunnen niet zes maanden gaan wachten om zo’n jongen te helpen. In die zes maanden kan hij zijn neergestoken of geliquideerd. Of hij gaat achter de tralies voor een lange tijd. Dat is het effect van niet direct ingrijpen en daar moeten we gewoon allemaal op toezien.’

Hervormen

De staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (ChristenUnie) wil flink hervormen in de jeugdzorg. ‘Om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben.’

Hij wil dit onder meer doen door de marktwerking terug te dringen, excessieve winsten aan te pakken en de groei van het aantal jeugdzorg-aanbieders te beteugelen.