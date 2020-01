Jongen (12) gewond bij steekpartij in Hoorn, verdachte (12) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij vlakbij het Van der Valk Hotel in Hoorn is zaterdagavond een 12-jarige jongen gewond geraakt. De verdachte, een 12-jarige jongen uit Hoorn, meldde zichzelf later op het politiebureau. Hij zit vast.

Tijdens een ruzie nabij het hotel aan de West-Friese Parkweg bleek een 12-jarige jongen gewond te zijn geraakt nadat hij was gestoken met een mes. Het slachtoffer ging met zijn vrienden het hotel in om hulp te roepen. Politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse en de jongen werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Politieheli

Direct na de melding is door de politie onder andere met de politieheli gezocht naar de verdachte. De verdachte, ook een 12-jarige jongen, gaf zichzelf aan op het politiebureau. De politie onderzoekt het motief voor de steekpartij.

Nieuwe steekpartij

Zondagochtend raakte in Hoorn ook een man gewond bij een nieuwe steekpartij in een woning aan de Liornestraat. De verdachte, een vrouw, is aangehouden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een ruzie in de relationele sfeer. Het incident staat los van de steekpartij op zaterdagavond.