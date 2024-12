Jongen (14) aangehouden voor explosie bij bestelbus Bossche dakdekker

Op zondagavond 20 oktober raakte rond 19.30 een bestelbus van een dakdekker beschadigd door zwaar illegaal vuurwerk. Getuigen zagen een steekvlam, maar de bus vatte verder geen vlam. Diezelfde avond hielden agenten in de omgeving al een 19-jarige Bosschenaar aan als verdachte. Hij werd de volgende dag na verhoor vrijgelaten, maar is nog wel verdachte in de zaak.