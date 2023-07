Jongen (14) krijgt jeugddetentie, werkstraf en behandeling voor aanslag met vuurwerkbom in Oss

Connect on Linked in

Een 14-jarige jongen uit Oss is maandag door de jeugdrechter in Den Bosch veroordeeld tot 120 dagen jeugddetentie, waarvan 117 dagen voorwaardelijk, 80 uur werkstraf en een geldboete voor het gooien van een vuurwerkbom naar een winkel in Oss. Daar waren op dat moment drie mensen binnen.

Cobra 6

De Ossenaar verklaarde dat hij ruzie had met een aantal personen en dacht in november 2022 één van hen een winkel in Oss binnen te zien gaan. Hij pakte daarop een zelfgemaakte vuurwerkbom (drie aan elkaar geplakte Cobra 6’en) uit zijn zak, stak die aan en gooide het vuurwerk de winkel binnen. Daar waren op dat moment drie personen aanwezig.

Permanente gehoorschade

Eén van de slachtoffers zou permanente gehoorschade en een pijnlijke kaak aan de aanslag hebben overgehouden. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat dit letsel door het ontplofte vuurwerk is veroorzaakt. Wel raakte de winkel flink beschadigd: onder meer een ruit, schap, vitrine, tegels en een vriezer waren vernield.

Roekeloos

De verdachte wil niet zeggen waar de ruzie over ging. Wel verklaarde hij dat zijn actie volgens hem de enige reactie was die op die ruzie kon en moest volgen. De rechtbank heeft grote zorgen bij deze gedachtegang en de gekozen uitvoering. De verdachte gooide de vuurwerkbom namelijk zonder te kijken de winkel binnen. Nadat hij dit had gedaan, moet hij volgens de rechtbank hebben gezien dat het vuurwerk in de richting viel van iemand die niks met zijn ruzie te maken had. In plaats van te waarschuwen, pakte de verdachte zijn mobiele telefoon en begon hij te filmen. Na de ontploffing rende hij weg.

Onduidelijk

Ook baart het de rechtbank zorgen dat de verdachte tijdens de behandeling van zijn strafzaak en bij de politie niet het achterste van zijn tong liet zien. Zo is niet duidelijk geworden wat precies de aard van het conflict was. Ook blijft onduidelijk of de winkeleigenaar of één van de aanwezigen het doelwit was of dat er sprake was van een vergissing.

Niet terug naar cel

Bij het bepalen van de strafmaat weegt verder onder meer mee dat de verdachte na het incident drie maanden huisarrest heeft gehad en dat hij drie dagen in voorlopige hechtenis zat. Al met al vindt de rechtbank het niet nodig dat de jongen terug naar de jeugdgevangenis gaat. Hij krijgt daarom 120 dagen jeugddetentie, waarvan 117 dagen voorwaardelijk.

Daarnaast moet hij zich verplicht ambulant laten behandelen. Ook krijgt hij een werkstraf van 80 uur. Tot slot moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 8.000 euro.