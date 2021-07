Jongen (15) doodgestoken bij voetbalveldje in Rotterdam-Beverwaard

Connect on Linked in

Een 15-jarige jongen uit Rotterdam is donderdag overleden na een steekpartij vlakbij een voetbalveldje in Rotterdam-Beverwaard. Het slachtoffer werd rond 17.00 gevonden in de bosjes aan de Goedenraadweg. Reanimatie mocht niet meer baten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. De politie is direct een groot onderzoek gestart. In de omgeving is gezocht, wordt met getuigen gesproken en kijkt de recherche naar eventuele beschikbare camerabeelden.

Ook de forensische opsporing is aanwezig. Zij hebben de mogelijke plaats delict ruim afgezet, en met onder meer de hulp van een speurhond worden de beschikbare sporen in kaart gebracht.

Bij een steekpartij nabij een voetbalveldje aan de Goedenraadweg in Rotterdam-Beverwaard is rond 17:00 uur een 15-jarige jongen om het leven gekomen. De politie is ter plaatse een groot onderzoek gestart. pic.twitter.com/QZFcRYYnSH — Joey Bremer (@010fotograaf) July 29, 2021