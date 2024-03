Jongen (15) neergeschoten in Den Bosch, twee verdachten voortvluchtig

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch is donderdagavond een 15-jarige jongen uit Etten-Leur zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is buiten levensgevaar, zo meldt de politie vrijdag. De politie zoekt twee verdachten van wie tot op heden elk spoor ontbreekt.

Passant

Donderdagavond, ergens tussen 20.30 en 20.45, werd een 15-jarige jongen uit Etten-Leur door een voorbijganger zwaargewond aangetroffen op de Van Grobbendoncklaan, nabij de Ophoviuslaan. Het slachtoffer bleek te zijn neergeschoten en werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij aan zijn letsel werd behandeld. Hij is buiten levensgevaar.

Beperkte signalementen

De politie is direct een onderzoek gestart naar het schietincident en is op zoek naar twee verdachten. Eén van hen zou een bril dragen, lang haar hebben en een donkergroene jas hebben aangehad. De andere verdachte had een witte capuchon en een zwarte pet. De politie meldt dat tot nu toe elk spoor van de twee ontbreekt.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van de schietpartij is nog onduidelijk. Het slachtoffer komt uit Etten-Leur, maar verblijft regelmatig in Den Bosch. De politie is op zoek naar getuigen.