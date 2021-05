Jongen (15) zwaargewond na aanval met machete

Connect on Linked in

Maandag is er in Hoofddorp een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt door slagen of steken met een machete. Dat heeft de politie dinsdag bekend gemaakt. De politie in Hoofddorp kreeg maandagmiddag om 15.30 een melding over een steekpartij aan de Hoofdweg, nabij een school. Er is er is 14-jarige verdachte gearresteerd.

Op de plaats van het steekincident trof de politie de zwaargewonde jongen. Hij bleek niet levensgevaarlijk gewond te zijn en werd overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens de melding was de dader weggerend in de richting van de plaatselijke molen. De politie zette een zoekactie op met onder meer hondengeleiders en een helikopter. Ook werd een Burgernet bericht uitgestuurd. Er is als verdachte een 14-jarige jongen uit Hoofddorp aangehouden.