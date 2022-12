Jongen (16) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Bijlmer

Connect on Linked in

De recherche heeft zondagmiddag een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden als verdachte van de dodelijke schietpartij aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost op vrijdagavond. Bij het schietincident kwam de 17-jarige Roffinho van Suijdam (foto) uit Amsterdam-Zuidoost om het leven.

Vrijdagavond rond 22.30 kreeg de politie een melding dat er was geschoten aan de Haardstee. De 17-jarige Van Suijdam werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De recherche startte direct een uitgebreid onderzoek. Daarbij werden twee verdachten aangehouden, maar zij bleken niets met het incident te maken te hebben en zijn heengezonden.

Beperkingen

In het onderzoek kwam al snel een andere verdachte naar voren, een 16-jarige Amsterdammer. Hij is zondagmiddag in Amsterdam aangehouden en zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doet daarom op dit moment geen verdere mededelingen.

Drillrapscene

Het slachtoffer zou al langer bedreigd worden en volgens buurtbewoners mogelijk het slachtoffer zijn geworden van een hoog opgelopen ruzie in de drillrapscene. Of dat conflict ook de reden is van de schietpartij maakt deel uit van het politieonderzoek.