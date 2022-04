Jongen (17) gewond bij schietpartij in Rotterdam-Kralingen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Rotterdam-Kralingen is zondagnacht een 17-jarige jongen uit Rotterdam gewond geraakt aan zijn bovenbeen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

Het slachtoffer werd na een vermoedelijke ruzie op het Berkelplein beschoten door een nog onbekende dader. Die sloeg vervolgens op de vlucht naar de Goudse Rijweg.

Het slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Rotterdam, zat op de stoep bij een avondwinkel aan de Goudse Rijweg en had een schotwond in zijn been.

Na de schietpartij werden meerdere straten afgezet. Het Berkelplein is door de Forensische Opsporing onderzocht. Wat er zich precies heeft afgespeeld, maakt deel uit van het politieonderzoek.