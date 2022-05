Jongen (17) zwaargewond na schietpartij bij speeltuin Zoetermeer, zestal vast (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Paganinirode in Zoetermeer is zondagmiddag een 17-jarige jongen uit Leidschendam zwaargewond geraakt. De schoten werden gelost in of bij een speeltuin. Er zijn in totaal acht verdachten aangehouden, waarvan er nog zes vastzitten voor verhoor.

Aanspreekbaar

De schietpartij vond iets na 14.30 plaats bij een speeltuin middenin een woonwijk. Meerdere politie-eenheden, de Koninklijke Marechaussee en een traumahelikopter kwamen naar de plaats delict. Het 17-jarige Leidschendamse slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is inmiddels aanspreekbaar, aldus de politie maandagochtend.

Arrestaties

Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over het slachtoffer, zetten agenten de omgeving ruim af en werd een grote zoektocht ingesteld naar de verdachten. Dezelfde middag nog hielden agenten vier verdachten aan. Twee van hen bleken niets met de zaak te maken te hebben en werden later op de dag weer heengezonden.

In de avonduren konden nog eens vier verdachten worden aangehouden. Deze Zoetermeerders in de leeftijd van 16 tot 21 jaar zitten vast voor verhoor.

Over de toedracht van het voorval is nog niets bekend.

In een speeltuin aan de #Paganinirode in #Zoetermeer heeft zondagmiddag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is er iemand gewond geraakt. pic.twitter.com/7O0JEAgoJ0 — District8.net (@RedactieD8) May 15, 2022