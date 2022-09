Jongens (13 en 15) aangehouden met nepvuurwapens in Rotterdam Hoogvliet

Connect on Linked in

Politieagenten hebben vrijdag in Rotterdam Hoogvliet twee jongens van 13 en 15 uit Hoogvliet en Spijkenisse aangehouden die beiden in het bezit waren van een nepvuurwapen, die nauwelijks van echt te onderscheiden waren. Bij één van de arrestaties viel een waarschuwingsschot. Niemand raakte gewond.

Vlak voor de aanhouding had een getuige een jongen gezien met een vuurwapen in zijn broeksband en belde direct 112. De jongen liep met een paar andere tieners de Albert Heijn aan de Binnenban in Rotterdam Hoogvliet in en de getuige alarmeerde daarop het personeel.

Waarschuwingsschot

Toen agenten kort daarna aankwamen, zagen zij buiten de supermarkt een jongen wegrennen. Omdat hij het bevel om stil te blijven staan negeerde, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Ook daar reageerde hij niet op, waarna de jongen iets weggooide in een prullenbak. Kort daarop kon hij alsnog gearresteerd worden. Het weggegooide voorwerp bleek een speelgoedpistool te zijn, dat volgens de politie sprekend op een echt vuurwapen leek.

Ook bij een andere jongen was een wapen gezien. Hij werd met een paar anderen in de directe omgeving gezien en ook staande gehouden. Het bleek te gaan om een 15-jarige jongen uit Spijkenisse die ook een speelgoedpistool bij zich droeg. Hij werd eveneens aangehouden.

Beide jongens moesten mee naar het politiebureau. Daar zijn hun ouders geïnformeerd en zijn beide tieners vervolgens heengezonden.

Regels

Het voorhanden hebben van een speelgoedwapen is onder voorwaarden toegestaan. Nepwapens met een CE-markering worden gezien als speelgoed. Alléén kinderen jonger dan 14 jaar mogen hiermee buiten spelen. Voor 14 jaar of ouder geldt dat het bezit niet verboden is, maar dat het wapen niet mee naar buiten mag.