Jongens (16, 18) in Dordrecht opgepakt voor vuurwapenhandel

Op de Abraham Kuyperweg in Dordrecht zijn dinsdagmiddag twee jongens van 16 en 18 aangehouden op verdenking van vuurwapenhandel. Bij de arrestaties van de jongens uit Dordrecht zijn drie echte revolvers aangetroffen.



In een lopend politieonderzoek kwam informatie naar voren dat de 18-jarige Dordtenaar zich mogelijk met vuurwapenhandel zou bezighouden. Hij werd dinsdagmiddag even voor 17.00 op straat aangehouden en had drie echte vuurwapens bij zich.

Waarschuwingsschot

De 16-jarige Dordtenaar die bij hem was is eveneens aangehouden. Omdat de jongen bij zijn arrestatie niet luisterde naar de instructies van agenten, en mogelijk in het bezit kon zijn van een vuurwapen, is bij zijn aanhouding een waarschuwingsschot gelost. Zijn rol wordt onderzocht.

Onderzoek

De politie doet nader onderzoek naar de herkomst van de vuurwapens en eventuele andere betrokkenen. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of de jongeren de vuurwapens moesten verhandelen voor criminelen. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van criminele uitbuiting.