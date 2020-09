Jos B.: ‘Nicky Verstappen was al dood toen ik hem vond’

Connect on Linked in

Jos B. heeft maandag tijdens de inhoudelijke behandeling in de zaak Nicky Verstappen verklaard hoe zijn dna op de elfjarige jongen terecht is gekomen. B. zei voor de rechtbank in Maastricht dat Verstappen al dood was toen hij hem vond en dat hij zijn kleding voor hem heeft gefatsoeneerd. ‘Ik kon niks meer voor hem betekenen.’

Videoverklaring

B. nam op advies van zijn advocaat vooraf een video op met zijn verklaring, omdat hij naar eigen zeggen te zenuwachtig was om het verhaal zelf te vertellen in de rechtbank. Op de video is te zien dat B. in een kamertje zit en recht in de camera kijkt. Hij ontkent iets met de dood van Verstappen, het misbruik en de ontvoering te maken te hebben.

Het was een mooie zomer in ’98. Ik was erop uit om te genieten van de natuur. Zo ook die bewuste dag. Aan de bosrand ben ik gestopt voor een kleine boodschap toen mijn aandacht werd getrokken door iets in de verte.

Volgens B. zag hij het lichaam van Verstappen liggen en controleerde hij of de jongen nog leefde. Dit bleek niet het geval. ‘Ik heb blaadjes van zijn pyjamabroek geveegd en zijn kleding wat rechtgetrokken.’ Uit angst dat hij door zijn verleden niet geloofd zou worden, is B. toen naar eigen zeggen weggefietst.

De rechtbank hield B. meerdere malen voor dat het vreemd is dat hij wel de moeite neemt de kleding van Nicky Verstappen te fatsoeneren, maar hem daarna laat liggen. Toen het slachtoffer later door een familielid gevonden werd, leek het of hij door iemand was neergelegd.

‘Foute beslissingen’

B. keerde, nadat hij een nieuwsbericht over de vondst van de jongen had gehoord terug naar de Brunssummerheide. Als de rechtbank hem vraagt waarom hij zich niet bij de politie meldde omdat hij eerder bij de jongen was geweest, zegt B. dat het niet meer nodig was, omdat Nicky al was gevonden. Achteraf vindt hij dat het beter was geweest als hij zich wel had gemeld.

Ik heb foute beslissingen gemaakt. Die kan ik niet veranderen. Je weet niet wat je moet doen. Er niets mee te maken willen hebben, maar het is wel gebeurd. Je hebt hem wel gevonden.

Het OM verdenkt Jos B. van ‘gekwalificeerde doodslag’. B.’s dna is op 21 plekken op het lichaam en ondergoed van Nicky Verstappen gevonden. Een deskundige in het strafdossier zegt dat de sporen wijzen op “langdurig en intensief” contact. Voor de inhoudelijke behandeling van het proces zijn zeven dagen ingeruimd, verdeeld over drie weken.