Jungle-lab met 3,7 ton cocaïne ontmanteld in Colombia (VIDEO)

Maandag is er in Colombia, in een laboratorium waar cocaïne werd geproduceerd, ruim 3,7 ton cocaïne en 260 kilo cocaïnepasta in beslag genomen. Een commando van militairen van verschillende krijgsmachtdelen en politie deed een inval in in een afgelegen kustgebied in de zuidelijke provincie Nariño, die grenst aan de Stille Oceaan en Ecuador.

Chemicaliën

Het lab was groot, er kon maandelijks zo’n 4 ton cocaïne worden geproduceeerd, aldus de militairen. Er werd in het jungle-lab ook bijna 8.500 liter aan vloeibare en 200 kilo vaste chemicaliën aangetroffen.

In een cocaïnelab wordt van het halffabrikaat cocaïnepasta de snuifbare cocaïnepoeder gemaakt die vacuüm wordt geperst in blokken van één kilo zodat de cocaïne makkelijker kan worden vervoerd en geëxporteerd.

FARC

Het lab was eigendom van dissidenten van de voormalige guerrillabeweging FARC, die na het vredesakkoord van de FARC met de regering in 2017 de wapens niet hebben neergelegd en zich onder meer hebben gericht op de productie van en handel in cocaïne.

Over aanhoudingen is niets bekend gemaakt.