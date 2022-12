Justitie begint onderzoek naar rol Rabobank bij controle witwassen

Print This Post

Justitie is een onderzoek begonnen naar de rol die de Rabobank speelt in het aanpakken van witwassen. De bank moet de wet hierin naleven, die voorkomt dat criminelen hun misdaadgeld via de bank witwassen.

Bestrijden

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dit bekend, in een kort persbericht. ‘Het onderzoek richt zich op Rabobanks rol als poortwachter ten aanzien van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Met andere woorden, het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme en de gevolgen daarvan.’

De aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek is volgens het OM gestart na een melding van DNB (De Nederlandsche Bank). Ze doet over het onderzoek verder geen mededelingen.

Contant geld

In februari van dit jaar maakte de Rabobank 250 miljoen euro vrij voor witwasonderzoek en stelde ze een speciale directeur aan voor onderzoek naar witwassen onder haar klanten. Ze neemt inmiddels geen klanten meer aan uit risicogroepen, waarbij professionele voetbalclubs als voorbeeld worden genoemd, en branches waarin veel contant geld omgaat.

Geen details

De bank laat aan het Financieel Dagblad via een woordvoerder weten dat ze lopende het onderzoek geen verdere details kan verstrekken. De krant: ‘Een vergelijkbaar traject leverde ABN Amro vorig jaar een boete van €480 mln op. Ook daar stuitte DNB op grote tekortkomingen in de witwas-aanpak. In 2018 betaalde ING €775 mln aan het OM omdat criminelen jarenlang gebruik konden maken van rekeningen van de bank om geld wit te wassen.’