Justitie: beloning voor opsporing brandstichting gemeentehuis Soest

Connect on Linked in

Een brand die eind november heeft gewoed in het gemeentehuis van Soest was aangestoken. De officier van justitie in Utrecht looft nu 15.000 euro uit voor de gouden tip over de stichter(s) van de brand, aldus RTV Utrecht.

Explosie

In de nacht van 27 op 28 november werd het gebouw in brand gestoken. Uit onderzoek is gebleken dat er brandbare stof het gebouw in is gegooid en dat er daarna een explosie volgde. De brand werd vrij snel geblust.

Motief

Het gebouw is inmiddels weer geheel in gebruik. De hoofdingang is nog wel dicht.

De politie beschikt over camerabeelden waar de dader of daders op te zien zijn. Er is niemand aangehouden in het onderzoek. Over het motief is nog niets duidelijk.