Justitie eist 12 maanden cel tegen verdachte van explosie

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft donderdag 12 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verslaafde man die in opdracht vuurwerk naar een pand gooide. Volgens het dossier hield dit verband met drugs in de haven.

Beeld: de rechtbank in Rotterdam

Achtervolging

De man werd in april van dit jaar aangehouden na een achtervolging, schrijft RTV Rijnmond donderdag. Hij bekende die nacht vuurwerk te hebben gegooid naar een woning in Vlaardingen. De bewoners schrokken, want het was niet de eerste keer. Op 7 oktober 2022 was er een ruit ingegooid, op 29 december van dat jaar volgde ook al een explosie.

Schuld

De man vertelde de rechtbank verslaafd te zijn aan kalmeringsmiddelen, waardoor hij een schuld opbouwde. ‘Toen werd ik onder druk gezet en gevraagd een ruit in te gooien aan de Prins Hendrikstraat. Ik weet niet waarom, wel dat het als intimidatie was bedoeld.’

De man zegt geen idee te hebben waarom zijn onbekende opdrachtgevers het gemunt hadden op dit pand, tekent RTV Rijnmond op. ‘Ik heb in het dossier gelezen dat er iemand heeft gewoond die te maken had met drugs in de haven.’

Verbod

Het OM eist twaalf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Voorwaarden zijn onder meer een straatverbod en een behandeling.

De rechtbank doet op 10 augustus uitspraak.