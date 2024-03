Justitie eist 23 jaar cel voor moord op ex: ‘femicide’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in Rotterdam voor de rechtbank 23 jaar celstraf geëist tegen de 46-jarige Rotterdammer Julien M. voor het doodschieten van zijn ex-partner Marianella “Maria” Seintje (43). De officier van justitie vindt dat er sprake was van moord en nam het woord ‘femicide’ in de mond.

Blijf van mijn lijf-huis

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de moord past in veel voorkomend geweld tegen vrouwen waarbij met name ex-partners van mannen slachtoffer worden. Het slachtoffer was recent weer in een normale woning komen wonen na een periode in een Blijf-van-mijn-lijf-huis.

Dochters

Maria Seintje werd in de avond van Tweede Kerstdag dood gevonden in haar woning aan de Treek in Vreewijk, in Rotterdam-Zuid. Haar twee jongste dochters (van 5 en 8 jaar) waren op het moment van het geweld in de woning aanwezig. De vrouw zat enkele weken ervoor nog in een Blijf-van-mijn-lijfhuis.