Justitie eist 2,5 jaar cel voor witwassen ruim miljoen euro aan contant geld

Het Openbaar Ministerie heeft 2,5 jaar celstraf geëist tegen een 58-jarige man uit Utrecht, die verdacht wordt van het witwassen van grote sommen geld. Ook eist de officier van justitie 40.000 euro geldboete. De verdachte werd in november 2021 opgepakt tijdens het overdragen van een big shopper met daarin bijna 300.000 euro contant geld, op de parkeerplaats van een hotel in Leusden.

(Beeld uit archief)

Na de verdachte transactie werden twee mannen aangehouden op de verdenking van witwassen. De zaak tegen de andere verdachte wordt op 20 juni behandeld.

Ton in hotelkluis

Tijdens een doorzoeking van de hotelkamer van de 58-jarige Utrechter vond de politie in een hotelkluis nog eens ruim 100.000 euro. De verdachte verklaarde dat in de big shopper kleding zat die hij moest afgeven, de ton in de hotelkluis zou een erfenis zijn. De officier van justitie vindt dat ongeloofwaardig.

Gibraltar

Volgens onderzoek van het OM heeft de man vorig jaar in totaal ruim één miljoen euro witgewassen. Bij de verdachte werden tokens aangetroffen voor de overdracht van geld bij anonieme transacties. In dit geval ging het om briefjes van 5 met daarop een notitie. In zijn telefoon werd bovendien een contact aangetroffen met een telefoonnummer uit Gibraltar dat was opgeslagen onder de naam ‘geld’. Volgens justitie is er sprake van ‘gewoontewitwassen’ en hebben de geldbedragen een criminele herkomst.

Omdat de verdachte niet aannemelijk kon verklaren hoe hij aan grote geldbedragen kwam en alleen zijn eigen financiële gewin voor ogen had, eist het OM 30 maanden celstraf.

De uitspraak in de zaak is op 8 juni 2022.