Justitie eist celstraf voor drugs dealende medewerker meldkamer politie

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tegen drie verdachten celstraffen geëist voor de handel in drugs. Een man die op de meldkamer van de politie werkte staat terecht op verdenking van het gegevens halen uit politiesystemen, en van handel in xtc en cocaïne.

Celstraf

Er staan tegelijk met hem staan ook nog een vrouw (42) uit Spijkenisse en een man (58) uit Rotterdam terecht voor drugshandel. Het OM eist voor alle drie de personen 2 jaar celstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Dit meldt justitie vandaag.

Dealen

Op 2 juni 2023 is door de politie in Rotterdam een onderzoek gestart naar drie mogelijke verdachten die zich bezig hielden met het dealen van harddrugs. In de periode tussen juni 2020 en 25 november 2022 werd meerdere keren informatie ontvangen dat vanaf een woning in Spijkenisse grootschalig harddrugs werd verhandeld. De bewoner van dit adres zou een politieagent zijn.

Naast deze informatie werd er via Meld Misdaad Anoniem (MMA) een melding gedaan over de verdachten.

Bewijs vergaren

Uit het onderzoek blijkt dat de politieagent samen met zijn partner handelt in harddrugs vanuit hun woning in Spijkenisse. Om nog meer bewijs te vergaren is er stelselmatig geobserveerd bij de woning van de 60-jarige politieagent en zijn partner, zijn er historische telefoongegevens opgevraagd en is er getapt.

De derde persoon kwam toen ook in beeld als drugsdealer.

De politieagent is inmiddels al ontslagen.

Ondermijning

‘De drugshandel in een woonwijk is ondermijnend. Drugshandel gedaan door een politieman maakt het nog veel meer ondermijnend, te meer als je hem ook kan vragen om iets in de politiesystemen op te zoeken’, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.