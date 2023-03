Justitie eist celstraffen voor invoer postpakketten harddrugs

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie eiste woensdag bij de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tegen drie verdachten, voor de invoer van postpakketten met harddrugs.

Onderzoek

De eisen zijn de uitkomst van een internationaal onderzoek naar de invoer van postpakketten met tientallen kilo’s gekristalliseerde methamfetamine, met de naam Hammond. Hierin is onderzoek gedaan naar drugslabs, cocaïnewasserijen, en opslagplaatsen voor drugschemicaliën.

Postpakket

In een geval onderschepte de Duitse douane in november 2020 een postpakket uit Mexico met ongeveer vijftien kilo methamfetamine met eindbestemming Nederland. In 2020 zijn tenminste zeven drugspakketten verstuurd van uit Mexico en Colombia.

Dat blijkt uit chatverkeer en bankgegevens van de verdachten en informatie van internationale koeriersbedrijven. Het onderzoek naar berichten in telefoons van de verdachten bracht ook drie latere zendingen in 2021 aan het licht.

Verdacht

De drie verdachten die ook vrijdag terecht staan, hadden volgens het OM een coördinerende rol. Een van de verdachten is in dit dossier eerder veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Hij kreeg een gevangenisstraf van acht jaar opgelegd, en een geldboete van 40.000 euro. Het OM wil daar nu nog eens zes jaar aan toevoegen.

Tegen een tweede verdachte is vier jaar gevangenisstraf geëist. Een derde verdachte wordt, naast de invoer, ook vervolgd voor de productie van methamfetamine in een keukenlab. Hij was in de woning aanwezig toen de politie daar in februari 2021 binnenviel. Tegen hem is een gevangenisstraf van drie jaar geëist.

Eerder zijn in een voorloper van deze zaak drie Mexicanen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een ‘meth lab’ in Zaandam in 2020. In het onderzoek naar een cocaïne wasserij in Hattem doken twee Colombianen op.

Inmiddels zijn onder de paraplu van Hammond meer dan twintig personen als verdachte aangemerkt, meldt justitie, van wie er meerdere zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.

De rechtbank doet 30 maart uitspraak