Justitie eist negen jaar cel voor schietpartij in Arnhemse taxibranche

In de nacht van 6 op 7 januari krijgen op de Wildervankstraat in Arnhem in totaal acht mannen ruzie met elkaar. Het gaat om twee kampen van vier mannen. Wat begint met duwen en trekken over en weer, eindigt met het lossen van twee schoten door de inmiddels 35-jarige verdachte. Eerst probeert hij de zoon van de eigenaar van het andere taxibedrijf neer te schieten, maar daarbij weigert het wapen. Terwijl het gevecht doorgaat, vlucht deze zoon weg, maar komt terug met een mes. Kort daarop worden twee vrienden van de zoon beschoten en in hun bovenbenen geraakt.

Drie keer poging doodslag

Volgens de officier van justitie is er sprake van drie keer poging doodslag. ‘Hoewel het wapen aanvankelijk dienst weigerde, heeft de verdachte wel degelijk de bedoeling gehad om de zoon van de eigenaar van het taxibedrijf te raken. Daarmee kan worden bewezen dat de verdachte bewust het risico heeft genomen dat de slachtoffers door zijn handelen zouden komen te overlijden. Schieten in het bovenbeen had al dodelijk kunnen zijn, als gevolg van verbloeding door het raken van een slagader en het rijk doorbloede bijbeenbot. Voorts was hij geen geoefende schutter en de slachtoffers waren in beweging, waardoor de schoten ook in vitale delen van het lichaam terecht kunnen komen en dodelijk letsel kunnen veroorzaken.’

Geen noodweer

De verdachte sloeg na de schietpartij direct op de vlucht, waarbij hij nog wat bewijs van de grond opraapte, het gebruikte vuurwapen in een put gooide en zich omkleedde. Van noodweer is volgens de officier van justitie geen sprake omdat de verdachte als eerste een wapen gebruikte, het mes kwam pas later in beeld. De twee neergeschoten mannen waren niet bewapend.

De officier van justitie benadrukte bij het begin van de zitting direct dat het conflict niet om standplaatsen draaide, maar om online advertenties en het genereren van clicks. Hierover ontstaat een conflict gevolgd door onderlinge beschuldigingen over het lek steken van autobanden, waarvoor overigens geen bewijs is.

De schietpartij heeft volgens justitie een enorme impact gehad op de levens van de slachtoffers, van wie er één tot op heden met een kruk loopt. Bij de vraag welke straf passend is, houdt de officier van justitie rekening met de richtlijnen voor poging doodslag met (zwaar) lichamelijk letsel tot gevolg. Daar komt het verboden wapenbezit nog bij. Alles afwegende vindt het OM een gevangenisstraf van negen jaar passend.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.