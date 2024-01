‘Schietpartij in Arnhem kwam door hoogoplopende ruzie in taxibranche’

Connect on Linked in

De schietpartij in Arnhem waarbij zaterdagnacht twee mannen gewond raakten ligt mogelijk ten grondslag aan een hoogoplopende ruzie in de taxibranche. Zowel de twee verdachten als de twee slachtoffers zouden een taxibedrijf hebben. Dat schrijft De Gelderlander.

(Beeld ter illustratie)

Het schietincident vond rond 00.40 plaats aan de Wildervankstraat in Arnhem. Een 25-jarige man uit Zaandam en een 32-jarige man uit Krommenie werden neergeschoten en gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zouden in hun benen zijn geschoten.

Inval

Kort daarna pakt een arrestatieteam in een woning vlakbij de plaats delict een 34-jarige eigenaar van een Arnhems taxibedrijf op als verdachte. Hij zou volgens buurtbewoners in een straat wonen die in het verlengde van de Wildervankstraat ligt.

Taxibusje

Aan de Groningensingel houdt de politie een taxibusje tegen waarin de tweede verdachte zit. Deze 29-jarige man uit Zevenaar wordt tevens opgepakt op verdenking van betrokkenheid. De twee verdachten verschijnen woensdag voor de rechter-commissaris. Die beslist of hun voorarrest wordt verlengd.

De exacte toedracht voor de schietpartij is nog onduidelijk, maar ligt volgens De Gelderlander mogelijk in een hoogoplopend conflict in de taxiwereld. Zowel de twee verdachten als de twee slachtoffers zouden een taxibedrijf hebben.

Wederom ruzie

Buurtbewoners hoorden op de avond vóór de schietpartij op parkeerplaats Stadskanaalplaats in Arnhem mannen ruzie maken met elkaar. De ruzie zou over geld gaan. Op de parkeerplaats staan de taxi en een taxibusje van een Arnhems taxibedrijf. Een dag later is er wederom ruzie op dezelfde parkeerplaats als daar een taxi arriveert en de chauffeur uitstapt. Zes tot zeven mannen lopen woest heen en weer, waarna er plotseling twee schoten klinken. De twee slachtoffers zijn eveneens eigenaar van een taxibedrijf.

De politie wil tegenover de krant niet reageren over de aanleiding van de schietpartij.