Justitie en politie willen Europees verbod op zwaar vuurwerk

Justitie en politie willen een Europees verbod op de productie van zwaar vuurwerk, met daarin het zogenaamde flitspoeder. Dit in verband met het enorm aantal toegenomen aanslagen met explosies in Nederland.

De toename van het aantal aanslagen met zwaar vuurwerk – vooral Cobra’s – baart de Amsterdamse officier van justitie Den Hartog grote zorgen, meldt EenVandaag. Voor een beloning van 500 tot 800 euro plaatsen jongeren een explosief bij iemands voordeur.

‘Het is heel makkelijk om aan dit soort explosieven te komen’, stelt ze vast. ‘En er zijn voldoende jongeren die bereid zijn om dit soort explosieven te plaatsen. Meer dan de helft van de daders is jonger dan 23. Soms zien we zelfs 13 of 14-jarigen als verdachten. Ze realiseren zich lang niet altijd waar ze mee bezig zijn. Ze nemen grote risico’s voor zichzelf en ook voor anderen.’

Dit jaar zijn er in heel Nederland tot nu toe 465 aanslagen gepleegd op huizen en andere doelwitten. Dat blijkt uit nieuwe politiecijfers die in handen zijn van EenVandaag. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar: in heel 2022 waren er 227 aanslagen.

De ontploffingen worden uitgevoerd met illegale vuurwerkexplosieven, zoals de cobra. Deze zogenoemde ‘flashbangers’ worden gemaakt met flitspoeder, dat vele malen sneller brandt dan buskruit en daarom een veel zwaardere explosie veroorzaakt. In Nederland is dit vuurwerk illegaal.

Meer dan 335.000 stuks van dit soort flashbangers werden vorig jaar in beslag genomen. Criminelen gebruiken het flitspoeder in Nederland om aanslagen mee te plegen, maar de cobra’s worden legaal geproduceerd in vuurwerkfabriek Di Blasio Elio op het Italiaanse platteland. In Nederlandse Telegramgroepen kan iedereen voor een klein bedrag de zware explosieven aanschaffen.