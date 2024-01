Justitie gaat beloning uitbetalen aan tipgevers in jacht op Bretly D.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat de beloning van 25.000 euro die stond voor tips die leidden tot de geslaagde aanhouding van Bretly D., uitkeren aan verschillende tipgevers.

Beeld: moordverdachte Bretly D. op de vlucht (foto Opsporing Verzocht)

Tips

De tips leidden tot de aanhouding van moordverdachte Bretly D, meldt het Openbaar Ministerie in Rotterdam woensdag. Bretly D. werd onder meer gezocht voor het doden van een 60-jarige Rotterdammer, brandstichting in de woning van het slachtoffer aan het Handelsplein en mishandeling van een man in Zutphen. Daarna volgde een dagenlange zoektocht door de politie naar hem, die uiteindelijk leidde tot zijn arrestatie in Amsterdam.

Beloning

De beloning voor de gouden tips die leidden tot de aanhouding van D. zal nu worden uitgekeerd. Dat heeft de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Rotterdam besloten: ‘Het gaat om een beloning van 25.000 euro die verdeeld wordt over verschillende personen’, laat het OM weten. ‘Om hoeveel tipgevers het exact gaat en wie welk bedrag krijgt blijft in verband met de privacy vertrouwelijk.’

Gouden tip

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat het Openbaar Ministerie in Rotterdam een beloning uitkeert voor de gouden tip in een strafrechtelijk onderzoek, laat ze weten. In maart 2023 werd 30.000 euro uitgekeerd aan tipgevers die er voor zorgden dat een verdachte van moord op zijn schoonmoeder en poging moord op zijn ex-partner in Zwijndrecht kon worden aangehouden.

Het OM over de uitkering van de bedragen nu: ‘Het bewijst opnieuw dat het geven van een gouden tip wel degelijk loont. De politie en het OM spreken hun dank uit aan de personen die de tips gaven.’

In het verleden waren er overigens ook kritische geluiden over het geringe effect dat uitgeloofde beloningen zouden hebben op het succes van de opsporing.