Justitie in hoger beroep tegen elf verdachten in Eris-proces

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen elf van de 21 verdachten in het liquidatieproces Eris. Hoewel justitie zegt zich in grote lijnen te kunnen vinden in het vonnis van de rechtbank, kijkt het anders aan tegen een aantal vrijspraken en de hoogte van sommige straffen.

Het OM had in het megaproces Eris en de daarvan afgesplitste zaak Charon zeven keer levenslang geëist. De rechtbank heeft vier keer levenslang opgelegd aan Delano R. (52), Jermaine B. (39), Feno D. (37) en Ferrel T. (36), maar niet voor de verdachten Willem B., Greg R. en Guyno O. Het OM gaat onder meer tegen deze vonnissen in beroep.

Willem B.

Willem B. kreeg van de rechtbank dertig jaar cel. Het hoger beroep van het OM heeft met name betrekking op de vrijspraak voor de voorbereidingshandelingen voor een moord in Spijkenisse en de hoogte van de straf.

Greg R.

Greg R. werd door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar en negen maanden. Het hoger beroep tegen hem heeft betrekking op de vrijspraak in onderzoek Langenhorst en de hoogte van de straf. Met name de vrijspraak voor de moord op Zeki Yumusak in de zaak Langenhorst verklaart het grote verschil tussen de eis en de opgelegde straf.

Vrijspraak

Guyno O. (die al is veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar voor de vergismoord op Hakim Changachi) werd geheel vrijgesproken voor de liquidatie van Justin Jap Tjong. Volgens de rechtbank ontbrak bij hem de wetenschap dat de liquidatie zou gaan plaatsvinden, ook al was hij op dat moment ter plekke. Het OM ziet dat anders.

Daarnaast gaat het OM in hoger beroep in de zaken van Ryan K., Marcano M., Clide van M., Orhan P., Patrick S., Roël T. en Ferhan Y. Ook deze hoger beroepen richten zich tegen (gedeeltelijke) vrijspraken en de opgelegde straffen.

Kroongetuige

Tegen het vonnis voor kroongetuige Tony de G. gaat het OM eveneens in beroep, ook al heeft de rechtbank in haar vonnis de eis van het OM gevolgd. Dit is volgens justitie een procedurele kwestie. De wet schrijft voor dat ook het hof zich een oordeel dient te vormen over de betrouwbaarheid van de kroongetuige en zijn verklaringen. Om dit te garanderen gaat het OM in hoger beroep.

Het OM stelt geen hoger beroep in tegen de volgende verdachten: Reaginon A., Jermaine B., Feno D., Ferman D., Gwensly G., Moriën J., Michel K., Delano R., Radjesh S. en Ferrel T.

Voor zover het OM nu bekend is, hebben de volgende verdachten zelf hoger beroep ingesteld: Patrick S., Radjesh S., Ferman D., Gwensley G., Ferrel T., Jermaine B., Feno D., Reaginon A., Clide van M., Moriën J., Delano R., Orhan P., Willem B. en Greg R.