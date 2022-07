Rechtbank: drie keer levenslang en twee keer 30 jaar voor Eris-moorden

Connect on Linked in

Delano R. (52, foto), Jermaine B. (39) en Feno D. (37) zijn door de Utrechtse rechtbank (in de beveiligde rechtbank op Schiphol) veroordeeld tot levenslang voor het opdracht geven van meerdere moorden. Andere verdachten in het Eris-proces kregen straffen van 1 tot 30 jaar. Twee mannen zijn vrijgesproken. In 2017 zijn er door de criminele organisatie vijf mensen vermoord, mislukten een aantal en werden er meerdere gepland, volgens de rechtbank vaak in opdracht van Ridouan Taghi, die zelf terechtstaat in het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie had vijf maal levenslang geëist.

Wessels

Het onderzoek kwam aan het rollen nadat in juli 2017 bij het treinstation in Breukelen Jaïr Wessels werd doodgeschoten. De politie kwam al snel op het spoor van verdachte Tony de G. die later in Spanje werd aangehouden. Justitie sloot met hem in november 2018 een kroongetuige-overeenkomst, waarin hij vertelden over moorden en een beschieting met een raketwerper van een woning. Hoewel De G. zelf zwaar crimineel is en deelnam aan levensdelicten ontstond door zijn verklaringen wel een goed beeld van de groep personen die zich bezig leek te houden met het plegen van liquidaties en feiten die daarmee verband houden. De kroongetuige heeft gezegd dat hij de liquidatie van Wessels ‘veel te ver’ vond gaan.

Op 21 november 2018 verrichtte de politie veel aanhoudingen in onderzoek Eris en werd een groot aantal gegevensdragers in beslag genomen, onder meer bij Delano “Keylow” R. . Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie 21 verdachten voor de rechter gebracht, die volgens het Openbaar Ministerie in wisselende samenstelling betrokken zijn geweest bij één of meerdere liquidaties, pogingen daartoe of voorbereiding daarvan.

Foto’s

Delano R. beschikte over meerdere uitvoerders, onder wie leden van motorclub Caloh Wagoh. Hij communiceerde met hen via pgp-berichten, die de politie later wist te ontsleutelen, en maakte zelf foto’s en video’s van deze gesprekken en sloeg die op. Uiteindelijk trof de politie duizenden berichten aan op computers, harde schijven en telefoons, die met name bij R. in beslag zijn genomen. De inhoud van deze berichten bevestigen de verklaring van de kroongetuige dat de hoofdverdachte degene was die zich bedrijfsmatig bezighield met liquidaties. R. wordt veroordeeld voor vijf moorden, voorbereidingen voor andere moorden, bedreiging en openlijke geweldpleging

Eerste moord

De laatste moord die speelt in het Marengo-proces is de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017 in Utrecht. De moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017 in Amsterdam is de eerste moord van het Eris-proces. Jap Tjong weigerde een aantal dagen nadien in Utrecht alsnog de juiste persoon te vermoorden. De liquidatie van Justin Jap Tjong bracht een samenwerking op gang met bepaalde opdrachtgevers, die weer door Ridouan Taghi zouden zijn aangestuurd.

Al met al gelooft de recherche dat er twee groepen opereerden die een dodenlijst van 50 moorden wilden afwerken.

Schokkend

Uit de pgp-gesprekken komt naar voren dat R. samenwerkte met de 39-jarige Amsterdammer Jermaine B. en een 37-jarige Feno D. uit Nieuwegein. Dit tweetal gaf besprak met R. moordopdrachten en zorgde voor vluchtauto’s, wapens en lokkers. Volgens de rechtbank ontstaat uit de berichten een schokkend beeld van een organisatie die zich fulltime bezighield met het plegen van liquidaties. De drie leiders van de organisatie spreken in de berichten ‘gewetenloos’ over andere mensenlevens die in hun ogen kennelijk niets waard waren. Daarom krijgen de drie levenslange gevangenisstraffen

Greg

Het Openbaar Ministerie had ook tegen Greg Remmers (74) een levenslange gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee, omdat hij wel lid was van de criminele organisatie maar zijn bijdrage aan meerdere moorden niet bewezen kan worden. Datzelfde geldt voor Willem B. (35) die dertig jaar cel krijgt voor één moord.

Kroongetuige Tony de G. deed onder mee aan het plegen van de moord op Jaïr Wessels. Het OM zou zonder zijn afspraken 20 jaar tegen hem hebben geëist. Omdat zijn verklaringen zo belangrijk zijn geweest voor het onderzoek Eris resulteerde dit als beloning in een strafeis van 10 jaar. De rechtbank legt deze straf aan hem op.

De zaken van twee verdachten die Justin Jap Tjong zouden hebben doodgeschoten worden door andere rechters van de rechtbank behandeld. Tegen hen is levenslang geëist. De uitspraak in hun zaken vindt donderdag 7 juli plaats.