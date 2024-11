Losgeld Heineken-ontvoering

In januari 2006 is Marcel Kaatee in de zogenoemde Kolbak-zaak tegen Willem Holleeder en medeverdachten gearresteerd, en zat hij enige tijd in voorlopige hechtenis. In het Kolbak-proces is Kaatee door rechtbank (2007) en gerechtshof (2009) vrijgesproken van witwassen van de panden.