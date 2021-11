Justitie looft beloningen uit in onderzoek dodelijke overvallers (VIDEO)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar vijf zeer gewelddadige woningovervallen in Noord-Holland zegt de politie te maken te hebben met één groep daders, die vermoedelijk in wisselende samenstelling hebben geopereerd. Bij een overval in juni 2021 kwam in Berkhout de 72-jarige Sjaak Groot om het leven. Justitie heeft in totaal 65.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot opsporing van de daders. In Opsporing Verzocht heeft de recherche bewakingsbeelden laten zien die te maken hebben met overvallen in Noord-Scharwoude en Heerhugowaard.

Koevoet

De recherche denkt dat de eerste overval van de groep vorig jaar augustus is gepleegd in De Goorn. In juni 2021 volgde een gewelddadige woningoverval in Avenhorn. Volgens de politie scheelde het maar weinig of de slachtoffers hadden de overval niet overleefd.

In de nacht van 3 op 4 juni brak rond 03.00 een overvaller in in een woning aan de Hasselaarsweg in Heerhugowaard. Hij liet vier mededaders binnen. De vijf verspreidden zich door het huis en vielen de slaapkamers van de bewoners binnen. Ze dreigden met onder meer een koevoet. Ze bonden de bewoners vast en mishandelden de zoon van het gezin met een strijkijzer. Ze eisten toegang tot een kluis. Bij hun vertrek namen de vijf mannen de Audi Q7 van de slachtoffers mee, en ook twee telefoons en wat contant geld.

Sedan

Er zijn camerabeelden van de auto waarmee de daders vermoedelijk naar Heerhugowaard zijn gekomen, een grijze driedeurs sedan. Na de overval zijn diezelfde auto en de Audi Q7 van de slachtoffers gefilmd op een route die leidt naar de Dorpsstraat in het nabijgelegen Winkel. Daar is de Audi in een parkeervak achtergelaten en zijn de daders met de grijze auto gevlucht.

Noord-Scharwoude

In een woning aan de Oranjestraat in Noord-Scharwoude is een slachtoffer neergeschoten door overvallers. Dat gebeurde in de nacht van 21 op 22 juli 2021. Een buurman werd in zijn slaap door vier mannen overmeesterd en vastgebonden achtergelaten. De politie zoekt een witte auto, mogelijk een vierdeurs Hyundai i10, die in die nacht over de Korenmolen in Noord-Scharwoude reed. Er kunnen getuigen in die auto hebben gezeten, maar het is ook mogelijk dat de daders dat voertuig hebben gebruikt.