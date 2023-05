Justitie: politie mag binnenkort meer informatie over niet verdachte personen verzamelen

Connect on Linked in

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of de politie meer bevoegdheden kan krijgen om informatie in te winnen over burgers die niet verdacht zijn. Dat heeft het ministerie laten weten aan RTL Nieuws in reactie op een bericht van maandag waarin bleek dat het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) op grote schaal op onwettige manier informatie over onschuldige Nederlanders verzamelt en opslaat.

TOOI

Dit gebeurt al vele jaren en op grote schaal. Het TOOI wordt door geen enkele instantie gecontroleerd. Dat blijkt uit interne documenten en politiedossiers die in bezit zijn van RTL Nieuws. Doelwit zijn antivaxers, dieren- en milieuactivisten en mensen die politiek of religieus actief zijn.

De dienst maakt ook fouten. Een gevolg was dat een moslim met een Arabische naam werd behandeld als een terrorist en de Verenigde Staten niet in kon reizen.

Al bekend

De werkwijze van deze al jaren bestaande praktijk was bekend bij het ministerie, maar dat liet het toch doorgaan.

Nu het verhaal bekend is zegt het ministerie de bevoegdheden van de politie wettelijk te willen uitbreiden.

Inbreuk op privacy

De politie wil, om de openbare orde te beschermen, meer mogelijkheden hebben om inlichtingen te verzamelen. De grotere inbreuk op de privacy van onschuldige burgers moet wettelijk mogelijk worden gemaakt, vindt het ministerie. Te denken valt aan observeren, afluisteren en informanten inzetten op personen die niet verdacht zijn.

Nu mogen deze middelen alleen worden ingezet als er een verdenking van een strafbaar feit en met de regels van het Wetboek van strafvordering, en onder toezicht van een rechter of een officier van justitie. Inlichtingendiensten mogen ze ook inzetten, maar alleen als er sprake is van ernstige bedreiging van de rechtsorde of van de Staat, en onder toezicht.