Justitie seponeert wietzaak tegen Tilburgse Satudarah-leider

Het Openbaar Ministerie in Breda seponeert de strafzaak tegen Tilburger Guus Pronk (56), de voormalig leider van de Europese chapters van motorclub Satudarah. Justitie verdenkt hem niet langer van wietteelt. Dat schrijft Brabants Dagblad.

Georganiseerde wietteelt

Pronk werd in oktober 2017 met vier medeverdachten uit Tilburg en Goirle opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij georganiseerde wietteelt. Hij zou volgens justitie de leider zijn van een criminele organisatie die enkele wietkwekerijen runde. Volgens de politie waren twee verdachten Satudarah-leden. Vier jaar later seponeert het OM de strafzaak tegen Guus Pronk, die met zijn volledige naam in de publiciteit wil.

Twee verdachten wel vervolgd

Ook van twee medeverdachten is hun zaak inmiddels geseponeerd. Tegen twee andere verdachten stelt justitie wel vervolging in. Volgens advocaat Jasper van Rijsbergen kan dat ook nog leiden tot een schikking.

Vijf jaar cel

Motorclub Satudarah werd in 2018 verboden door de rechtbank in Den Haag. Dinsdag werden in een andere strafzaak vier kopstukken van Satudarah door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vijf jaar cel. De hoogste straf was voor medeoprichter Michel B. (56) uit Enschede. De rechtbank acht bewezen dat ze de club gebruikten als een criminele organisatie die zich bezighield met het plegen van geweld, afpersing, witwassen en drugshandel.