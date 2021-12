Top Satudarah MC krijgt straffen tot vijf jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft vier mannen die de top vormden van de inmiddels verboden Satudarah MC veroordeeld tot straffen van 42 maanden tot vijf jaar cel. Het gaat om Michel B. (56), Angelo M. (44), Paul M. (52) en Redouan I. (44). De rechtbank vindt dat het bewezen is dat ze de club gebruikten als een criminele organisatie die zich bezig hield met plegen van geweld, witwassen en drugshandel. Tegen de vier was tot zeven jaar cel geëist.

Door leden met de kwalificatie “bad standing” uit de club te zetten werden boetes geïncasseerd en auto’s en motoren geconfisqueerd. De gesloten cultuur bracht met zich mee dat deze praktijk voort kon gaan. De rechtbank spreekt van wetteloosheid, geweld en intimidaties.

Michel B. was het langst leidinggevende. In 1990 was hij een van de mede-oprichters. Hij kreeg met vijf jaar cel de hoogste straf. De vier waren op vrije voeten maar zijn direct na de uitspraak afgevoerd naar de gevangenis. De rechtszaak tegen een vijfde verdachte in deze zaak volgt naar verwachting komend voorjaar.

Satudarah is sinds 2018 verboden in Nederland.