‘Justitie stuurde klanten cocaïne-dealer een sms’

Connect on Linked in

Justitie in Amsterdam heeft aan 130 afnemers van een cokedealer een sms of een brief gestuurd waarin ze werden gewaarschuwd dat hun nummer voorkomt in een strafrechtelijk onderzoek naar drugshandel.

Wake-up call

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie sprak tegen AT5 van een ‘een wake-up call’ die aan moet geven dat het ‘tijd’ is om ermee te stoppen. Ook wil het OM duidelijk maken dat er heel jonge mensen bij drugshandel betrokken zijn.

De 20-jarige Amsterdammer wordt er in een rechtszaak van verdacht dat hij in een periode van anderhalf jaar nog jongere koeriers aangestuurde, die op bestelling pakjes cocaïne rondbrachten. Op de drugslijn kwamen zo’n 800 unieke telefoonnummers voor, 130 daarvan plaatsten regelmatig een bestelling. De 30 afnemers die in de gehele onderzochte periode actief waren ontvingen ook een brief van het OM.

Vijf jaar

Het is in Nederland wel vaker gebeurd dat politie of justitie zo’n actie ondernemen. In Amsterdam nam de gemeenteraad begin dit jaar een motie van de PvdA aan waarin werd opgeroepen om specifiek aan klanten van minderjarige dealers dergelijke boodschappen te versturen.

De officier van justitie eiste in de zaak vijf jaar cel.