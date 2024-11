Justitie trekt extra miljoenen uit voor dronedetectie

(Beeld: een drone bij PI Krimpen in 2020)

Up-to-date houden

Het extra geld dat nu beschikbaar is gemaakt moet voorkomen dat bijvoorbeeld wapens, drugs of speciale telefoons naar binnen worden gesmokkeld. Er zijn telefoons die slechts het formaat hebben van een duim. Het extra geld is ook nodig om de dronedetectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen up-to-date te houden.