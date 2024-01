Alle gevangenissen inmiddels uitgerust met anti-drone-systeem

Connect on Linked in

Alle gevangenissen in Nederland zijn inmiddels uitgerust met een anti-drone-netwerk om smokkeldrones te weren. In 2023 is 55 keer actie ondernomen omdat een verdachte drone boven of vlakbij een gevangenis vloog. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die gedeeld zijn met de NPO Radio 1-podcast Het Misdaadbureau.

(Beeld: een drone bij PI Krimpen in 2020)

‘Flying objects’

De afgelopen jaren komt het geregeld voor dat drones drugs of telefoons op de luchtplaats van gevangenissen droppen, die door gedetineerden worden opgepikt. In 2023 zijn 298 vliegende objecten ontdekt door het anti-drone-netwerk, maar lang niet alle apparaten worden aangemerkt als verdacht, omdat bijvoorbeeld de drone-eigenaar bekend is. In totaal is vorig jaar 55 keer actie ondernomen. Daarbij zijn vijftien telefoons gevonden, drie pakketten drugs onderschept en zes verdachten aangehouden.

Sinds afgelopen zomer is het anti-drone-systeem van de DJI landelijk operationeel.

Kat-en-muisspel

Directeur-generaal van de DJI Wim Saris noemt tegenover Het Misdaadbureau dronedetectie zinvol in de strijd tegen smokkelwaar. ‘Het onderscheppen van contrabande is een kat-en-muisspel. Ik kan daarom helaas niet garanderen dat gevangenissen helemaal contrabande vrij worden. Maar ik kan wel garanderen dat we ons maximaal inspannen om smokkelpogingen te verstoren en contrabande te onderscheppen. Daar gaat dit systeem ons bij helpen.’

Doorontwikkeling

De DJI blijft zoeken naar nieuwe, innovatieve oplossingen om het anti-drone-netwerk door te ontwikkelen. Daarbij wordt onderzocht of droneverkeer boven gevangenissen kan worden verstoord. Eerder is al eens een zogenoemde ‘gsm-paraplu’ getest om mobiel telefoonverkeer in de gevangenis te verstoren. Deze techniek bleek nog niet haalbaar.

In mei 2022 maakte minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming bekend dat alle Nederlandse gevangenissen een systeem krijgen om drones te detecteren. Penitentiaire inrichtingen hadden al een systeem om de smokkel van bijvoorbeeld drugs, telefoons en wapens met drones tegen te gaan.

