‘Justitie verdenkt Sjaak B. van bezit van arsenaal aan zware wapens’

Het arsenaal aan wapens waarvoor justitie de bekende Amsterdamse crimineel Sjaak Burger vervolgt, blijkt enorm te zijn. Dat schrijft de krant Het Parool dinsdag.

Het gaat om oorlogstuig, meldt de krant, waaronder 15 sluipschuttersgeweren, een grendelgeweer, 2 machinegeweren, 3 machinepistolen en het explosieve semtex.

Deze wapens en explosieven vond de politie op 30 mei in een loods in Rijsenhout. Op de aanklacht van Sjaak B. staat ook de handel van oktober 2019 tot maart 2021 van 6 sluipschuttersgeweren met demper, een automatisch handvuurwapen en munitie.

Sjaak B. wordt ook beschuldigd van het gezamenlijk witwassen van 66.733 euro. Drie verdachten staan op donderdag 25 augustus, op een inleidende zitting, voor de rechter.

Passage

Sjaak B. (51) werd in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage veroordeeld tot 5,5 jaar voor wapenhandel en wapenbezit.

Voor de moord op Cor van Hout in januari 2003 in Amstelveen is B. niet veroordeeld, ondanks een belastende tape ingebracht in dat Passageproces door Astrid Holleeder, de zus van Willem Holleeder. Holleeder vertelt op die opname dat het Sjaak B. was die met de tot levenslang veroordeelde Jesse R. op een motor wegvluchtte na het doodschieten van Van Hout.

In 2015 werd B. in Panama-City vervolgens zelf in zijn hoofd geschoten. Hij overleefde de aanslag maar kwam vast te zitten in Panama waar hij naar eigen zeggen gemarteld werd. B. werd zwaargewond naar Nederland overgebracht waar hij terecht stond in het Passageproces. Daar verklaarde hij onder andere dat Van Hout werd geliquideerd door twee Joegoslaven in opdracht van crimineel John Mieremet.