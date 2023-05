Justitie vervolgt van meineed verdachte agent die kopstoot gaf

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een Rotterdamse politieman vervolgen voor het opmaken van een vals proces-verbaal. Dit naar aanleiding van camerabeelden die een ander beeld gaven van de kopstoot die hij uitdeelde naar garagehouder Atik Samur.

Beeld is ter illustratie

Bewust

Justitie stelt vervolging in tegen een 37-jarige agent van de eenheid in Rotterdam, voor het plegen van meineed. Hij wordt ervan verdacht bewust een proces-verbaal te hebben opgesteld dat niet klopt.

De agent was betrokken bij de preventieve fouillering van zeven personen bij een autogarage, op 19 juni 2020. Tijdens de actie wilde de agent de garagehouder Atik Samur aanhouden, en gaf hij hem daarbij een kopstoot.

Nodig

Over die kopstoot schreef de agent op dat hij door de garagehouder werd vastgepakt en dat de kopstoot nodig was om weer los te komen. Dat sluit volgens het OM niet aan bij wat er op camerabeelden van het incident te zien is. Volgens het Openbaar Ministerie kan hier geen sprake zijn van een vergissing of een andere beleving van de agent en moet hij dit bewust hebben gedaan.

Verzet

De politie kwam in juni 2020 bij een garagebedrijf aan de Persoonshaven, volgens eigen zeggen om een man op straat preventief te fouilleren. Daarbij zou de 41-jarige Rotterdammer zich hebben verzet door zich agressief te gedragen. Hij zou zich hebben losgerukt en een politieman hebben vastgepakt. Die zou daardoor genoodzaakt zijn geweest een kopstoot uit te delen.

De verdachte kwam vervolgens naar de rechter in Rotterdam en liet camerabeelden zien van zijn bedrijf. De officier van Justitie vroeg zich af waarom hij die beelden niet eerder had overhandigd. De beelden bleken destijds door de technische recherche opgehaald, voor onderzoek naar de kopstoot, maar niet aan dit dossier toegevoegd. In het dossier zat alleen het proces-verbaal van de agent en zijn collega.

De rechtszaak is toen aangehouden voor nader onderzoek naar de beelden. Daarop is te zien dat de verdachte één hand in het gips met een mitella heeft. De agent rukt aan de mitella, duwt de man tegen de muur, geeft hem een kopstoot en pakt hem later bij de nek beet, voordat de verdachte wordt geboeid. De rechter merkt op dat de verdachte juist degene lijkt te zijn die de boel wil sussen. Ook constateert hij dat de agent niet bezig is met een fouilleeractie.

De vervolging gaat niet over de kopstoot zelf. Daarvoor werd de agent eerder al veroordeeld tot een geldboete van 250 euro.

In strijd

Eerder heeft de rechtbank in Rotterdam geoordeeld dat de strafzaak tegen de garagehouder was gebaseerd op een proces-verbaal dat niet in overeenstemming was met camerabeelden die door de garagehouder werden ingebracht.

De rechter oordeelde in zijn vonnis dat ‘het proces-verbaal in strijd met de waarheid is opgemaakt en dat dit, mede gezien de mate van detail in het proces-verbaal, doelbewust moet hebben plaatsgevonden.’

Omdat de Rotterdamse rechter zich al over dit proces-verbaal heeft uitgelaten, zal de zaak van de agent worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag.

Vernietigend

De rechter was vorig jaar vernietigend in zijn oordeel over het proces-verbaal. ‘Alle procespartijen moeten er immers op kunnen vertrouwen dat een proces-verbaal van de politie waarheidsgetrouw wordt opgemaakt en dat dit proces-verbaal de werkelijke gang van zaken weergeeft. Dat is het fundament waarop het Nederlandse strafproces is gebouwd.’

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam noemde het voorval ‘destructief’ voor het vertrouwen in de politie. ‘Ik kan het niet anders zeggen, dit zet ons in deze wedstrijd 3, 4, 5-0 achter. Elk incident in deze categorie is onverteerbaar.’

